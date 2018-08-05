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الجمعية الفلكية بجدة: اكتشاف "أرض عملاقة" تبعد 16 سنة ضوئية فقط

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:45 م
الجمعية الفلكية بجدة: اكتشاف "أرض عملاقة" تبعد 16 سنة ضوئية فقط الكوكب المكتشف
كتب محمود راغب
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اكتشف علماء الفلك كوكبا خارج المجموعة الشمسية كتلته تعادل أضعاف كتلة الأرض (الأرض العملاقة) تدور حول نجم قريب.
 
وقال المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير له، إن مصطلح ( الأرض العملاقة) يستخدم لوصف الكواكب الصخرية خارج المجموعة الشمسية التى تَكبرُ الأرض حجماً بكثير، لكنها نَظرياً أصغر حجماً من الكواكب الغازية، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يكون الكوكب مشابها للأرض فى الحرارة أو الخصائص الفيزيائية أو أى صفات أخرى (عدا الكتلة والحجم) حتى يُطلق عليه هذا المصطلح.
 
 
وتابع التقرير: أطلق على هذا الكوكب المكتشف HD 26965b، ويحتوى على كتلة تبلغ 8.47 كتلة أرضية ويقع على بعد 16 سنة ضوئية فقط.
 
وكشف التقرير: يدور هذا الكوكب حول النجم القزم البراق HD 26965 مرة كل 42.4 يومًا،  ويبلغ عمر النجم المضيف حوالى 6.9 مليار سنة، وله كتلة حوالى 78٪ من الشمس ونصف قطر بنسبة 87٪.
 
ويعتقد العلماء أنه مع وجود كتلة لا تقل عن 8.4 كتلة أرضية من المحتمل أن يكون الكوكب HD 26965b يمتلك غلافًا غازيًا مقارنة مع الكواكب الأخرى المعروفة كتلتها ونصف قطرها والكتشفة سابقا.
 
وتابع التقرير: تم العثور على HD 26965b باستخدام طريقة "التذبذب"  بواسطة مشروع دارما لمسح الكواكب، وهذه الطريقة تراقب التذبذب فى حركة النجوم، حيث يتم سحبها ذهابًا وإيابًا بواسطة جاذبية الكواكب التى تدور حولها، وحجم تمايل النجم يكشف عن كتلة الكوكب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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