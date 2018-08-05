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الثلاثاء .. ندوة إرشادية لحجاج الجمعيات بشمال سيناء

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:02 م
الثلاثاء .. ندوة إرشادية لحجاج الجمعيات بشمال سيناء على غيط مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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حددت مديرية التضامن الإجتماعى بشمال سيناء، الثلاثاء القادم موعدا لتنفيذ ندوة ارشادية لحجاج الجمعيات الأهلية بشمال سيناء.
 
وقال احمد سلامة مشرف حجاج الجمعيات الأهلية بشمال سيناء اليوم فى تصريح له ، أن الندوة ستعقد فى مقر مديرية التضامن بالعريش، وتتضمن تقديم إرشادات بخصوص السفر، وتوزيع متعلقات خاصة بالحجاج وهى الشنط والجوازات والتأشيرة، و تذاكر الطيران .
 
وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء أعلنت عن موعد سفر الحجاج المسجلين فى الجمعيات الأهليه بشمال سيناء.
 
وأوضح على غيط مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، فى بيان له، أنه تحدد يوم 11 أغسطس الجارى موعدا لسفر حجاج الجمعيات فى تمام العاشرة صباحا، وسيتم نقلهم من نقطة تجمع أمام مسجد النصر وسط مدينة العريش.

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