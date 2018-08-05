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"التموين" تعتذر للمواطنين فى 4 محافظات لتأخر صرف السلع المدعمة

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:51 م
"التموين" تعتذر للمواطنين فى 4 محافظات لتأخر صرف السلع المدعمة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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تقدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاعتذار للمواطنين حاملى البطاقات التموينية بمحافظات (القاهرة- الجيزة- الغربية- كفر الشيخ) عن ما شهدته هذه المحافظات من بطء فى عملية صرف المقررات التموينية، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة بالأمر لإصلاح النظام .

 

وتهيب وزارة التموين فى بيان اليوم  المواطنين الانتظار لمدة 48 ساعة فقط لحين اصلاح النظام، وذلك بما يضمن انتظام عملية الصرف فى هذه المحافظات، وسوف يتم التواصل مع الساده المواطنين يومياً لإبلاغهم ما تم.

 

كان العديد من المواطنين اشتكوا من تعطل النظام الالكترونى لصرف السلع التموينية لدى منافذ توزيع السلع على مدار الايام الماضية مما تسبب فى عدم تمكن البعض فى صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس الجارى

 


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