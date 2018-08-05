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"التموين" تبدأ موسم الأوكازيون الصيفى.. غدا

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:00 ص
"التموين" تبدأ موسم الأوكازيون الصيفى.. غدا الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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تبدأ  وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من غدا  الاثنين  ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  تشكيل مجموعات عمل من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى للتأكد من عروض تخفيضات الاسعار للمحلات المشاركة منعا لخداع المواطنين من العروض الوهمية 

و أكد على ان يتم ضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية  ومن  المتوقع أن يصل عدد المشاركين فى الأوكازيون من 2500  إلى 3500  شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، بنسبة تخفيضات فى الأسعار قد تبدأ ما بين 5% إلى 50%، لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وتنشيط حركة المبيعات .

 


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التموين

الاوكازيون الصيفى

المحلات التجارية




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