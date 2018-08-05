التعليم: رفع الحجب عن نتيحة الطالبة "إسراء" وحصولها على 95% بالثانوية

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم حريصة على مصلحة أبنائها الطلاب، موضحا أن الشئون القانونية رفعت الحجب عن نتيجة الطالبة إسراء رضا طالبة الثانوية العامة بعد تحرير محضر لها خلال الامتحانات.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشئون القانوينة قررت براءة الطالبة، مشددا على أنه تم التواصل مع الكنترول وأكد أن الطالبة حصلت على قرابة 95%.

وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة، على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعضاء لجنة الامتحان المسؤولين عن سير اللجنة.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التواصل مع أسرة الطالبة، وسيتم إرسال خطاب رفع نتيجة الطالبة إلى الكنترول غدا.