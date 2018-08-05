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التعليم: إعفاء الطلاب المصريين مزدوجى الجنسية من دراسة مواد تدرس بالعربى

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:09 ص
التعليم: إعفاء الطلاب المصريين مزدوجى الجنسية من دراسة مواد تدرس بالعربى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأحد، قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، الخاص بتعديل المادة 38 من القرار الوزارى رقم 284 لسنة 2014، بشأن إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين بالمدارس المصرية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة للطلاب المصريين مزدوجى الجنسية بجنسية غير ناطقة باللغة العربية غير المقيمين بجمهورية مصر العربية يجوز إعفاؤهم عند عودتهم من دراسة المواد التى تدرس باللغة العربية ويجوز معاملتهم معاملة الطالب الوافد وفى هذه الحالة يمنح الطالب شهادة مصدقة بدرجات المواد التى دراسها فعلا ، على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولى الأمر وإقرار كتابى منه قبل موعد عقد الامتحان بشهر على الأقل ، على ألا يستفيد من حكم هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية.


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