video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 05:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات بنك ناصر ومكاتب البريد

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:30 ص
"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات بنك ناصر ومكاتب البريد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر أغسطس، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد  وعددها 3547879 حالة بقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه اعتبارًا من اليوم الأحد  5 أغسطس .

كانت  غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت  رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بإتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارا من أول الشهر الجارى  لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف، وذلك  للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى  وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم اعتبارا من يوم 9 أغسطس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التضامن": انتظام عمليات صرف معاشات أغسطس فى اليوم الأول والثانى

غادة والى: منح 2400 حالة اجتماعية ومرضية معاشات استثنائية

التضامن

معاشات اغسطس

بنك ناصر

مكاتب البريد




لا تفوتك
دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة