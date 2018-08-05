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البيئة: ندرس مقترحا بتعديل رسوم جمع القمامة لتتراوح من 4 لـ 24 جنيها شهريا

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:13 م
البيئة: ندرس مقترحا بتعديل رسوم جمع القمامة لتتراوح من 4 لـ 24 جنيها شهريا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتب عبد الحليم سالم
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة أعدت مقترحا لإعادة تسعير رسوم جمع القمامة من المنازل، بحيث يبدأ من 4 جنيهات إلى 24 جنيها شهريا.

وأضافت الوزيرة في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، على هامش مشاركتها في مؤتمر التجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد حاليا في شرم الشيخ، أن قانون النظافة جارى مناقشته، تمهيدا لإقرار الرسوم الجديدة بهدف الحفاظ على البيئة.


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التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو بدوى

هيا نقصاكى انتى كمان

الضرب فى الميت ( الشعب ) حرام

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد مصطفى محمد سليم

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل - أنا شخصيا من الآن هصنف القمامة وابيعها مش عاوز خدامتكم. حرام والله كده

عدد الردود 0

بواسطة:

محمدعبداللة

هي فين النظافة دي

انتي بتتكلمي علي مزاجك فين المنظومة دي اصلا هو في حد بياخد الزبالة من المنازل يا عالم روحي شوفي بيعملو اية في اتلال القمامة الي عند منقة الكيلو ال21 في الاسكندرية امام مبني وزارة البيئة بتاعتك بيحرقوها والاطفال كبار وصغار عندهم حساسية انف وصدر

عدد الردود 0

بواسطة:

مازن حسن

لا توجد اصلا منظوم للنظافة

قبل درسه رفع الرسوم نطالب برد ما تم تحصيله من رسوم وذلك بسبب عدم تنظيف الشوارع الفرعيه كما لا تجمع إلقما مه من المنازل الموجودة بها منطقه فيصل الهرم

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