البيئة: ندرس مقترحا بتعديل رسوم جمع القمامة لتتراوح من 4 لـ 24 جنيها شهريا

كتب عبد الحليم سالم

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة أعدت مقترحا لإعادة تسعير رسوم جمع القمامة من المنازل، بحيث يبدأ من 4 جنيهات إلى 24 جنيها شهريا.

وأضافت الوزيرة في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، على هامش مشاركتها في مؤتمر التجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد حاليا في شرم الشيخ، أن قانون النظافة جارى مناقشته، تمهيدا لإقرار الرسوم الجديدة بهدف الحفاظ على البيئة.