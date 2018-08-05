البحرية الإسبانية تنقذ 223 مهاجرًا من الموت غرقًا فى البحر المتوسط

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أعلنت قوات الإنقاذ البحرى فى إسبانيا إنقاذ 223 مهاجرًا من الموت غرقًا فى البحر المتوسط، حيث كانوا على متن أربعة قوارب يحاولون الوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية.

وقالت سلطات الإنقاذ، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية، إن أحد زوارقها اعترض ثلاثة قوارب تحمل على متنها 180 شخصًا، مضيفة أن سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل انتشلت 43 آخرين كانوا على متن قارب رابع فى البحر المتوسط.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن إسبانيا تشهد ارتفاعًا فى عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين بحرًا إلى شواطئها من شمال أفريقيا بعد أن أغلقت إيطاليا موانئها أمام سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية التى تنقذ المهاجرين فى البحر.

ووفقًا لإحصائيات دولية رسمية، فإن نحو 15 ألف مهاجرًا غير شرعى تم انتشالهم من قوارب فى عرض البحر المتوسط، منذ نهاية شهر يونيو الماضى، بمعدل أكثر من 240 مهاجرا فى اليوم، الأمر الذى جعل إسبانيا تتجاوز إيطاليا، التى تعد الوجهة الرئيسية من بين دول الاتحاد الأوروبى للمهاجرين غير الشرعيين القادمين بحرًا، من حيث عدد المهاجرين التى تستقبلهم.