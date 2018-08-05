الاستزراع السمكى فى ختام فعاليات برنامج جامعة الطفل بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

انعقدت، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثامن من المرحلة الثالثة بالدورة الثالثة لبرنامج جامعة الطفل، وذلك بالتعاون بين جامعة قناة السويس، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتورة راندا عبد العليم أستاذ مساعد مناهج الطفل بكلية التربية.

واشتملت فعاليات اليوم الثامن والأخير على العديد من الأنشطة المتنوعة فى مجال الاستزراع السمكى، ومنها زراعة أسماك الزينة، تصميم حوض لأسماك الزينة باستخدام أسماك الزينة الحية، وبعض خامات البيئة، عمل مشروع صغير للاستزراع السمكى بإمكانات بسيطة فى ضوء نظام الأكوابونيك.

وتم تنفيذ الأنشطة فى قسم الإنتاج الحيوانى والثروة السمكية بكلية الزراعة بإشراف الدكتورة ميرفت محمود أستاذ مساعد رعاية الأسماك، والمهندسة مناى عز الرجال مدرس مساعد تربية أسماك.

ويذكر أن مجال الاستزراع السمكى وهو المجال الذى تنفرد به جامعة قناة السويس على مستوى الجامعات المشاركة فى البرنامج، وعددها 33 جامعة حكومية وخاصة، والمادة العلمية الخاصة بهذا المجال من إعداد متخصصين بكلية الزراعة، وبلغ عدد الأطفال الذين اجتازوا تلك المرحلة 14 طفلا وطفلة، 11 منهم سن من 11-12 سنة، و3 من سن 14-15 سنة.