الأموال العامة تحقق مع 4موظفين بالشباب والرياضة وهانى زادة فى مستندات مزورة

كتبت أمنية الموجى

حققت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، مع 4 موظفين بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة فى بلاغات ممدوح عباس، تتهم أعضاء بالمجلس، بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء، وكذلك التحقيق مع هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى تقديم مستندات مزورة لفتح حساب بنكى.

وذكرت مصادر قانونية أن النيابة أمرت سابقا فة 11 مارس الماضة، بحبس عماد طه وأحمد زكة موظفى مديرية الشباب والرياضة، لاتهامهما بإصدار مذكرة عن المديرية لنادى الزمالك عن صحة إجراء فتح حساب بنكى باسم هانى زاده عضو مجلس إدارة النادي، وأن النيابة وجهت لهم تهمة تربيح الغير من خلال المذكرة، من خلال صلاحية فتح الحساب بالمخالفة للوائح المالية.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أن "زادة" تقدم بنسخة طبق الأصل من الموافقة على فتح الحساب البنكى، وصحة فتحه، لنيابة العجوزة أثناء التحقيق معه في بلاغات ممدوح عباس، الأمر الذى أدى لحفظ الشكوى، وبعدما تولت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، فاستلمت أوراق القضية والأوراق المقدمة من هانى زادة، واستجوبت النيابة عماد طه وأحمد زكى المحبوسين على ذمة القضية، عن صحة المذكرة إلا أن المتهمين أنكرا صحتها قائلين:" كتبنا رأى قانونى أنه فى حالة الضرورة يمكن فتح الحساب، ولم نصدر أى مذكرات عن مديرية الشباب"، ولم تعتد النيابة بأقوالهم وقررت حبسهم.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة حققت مع موظفى الشباب والرياضة، لسؤالهم حول المذكرة، اثنين من إدارة الهيئات وأحد موظفي الشئون القانونية، ومسئولة الصادر والوارد العمومى بالمديرية، وتم سؤالهم عن المذكرة، وأنها ليست موجودة بدفاتر المديرية وليس لها أصل بالمديرية ولم تصدر عن الجهات المسئولة، وأن المهندس هانى زادة استعمل مستند غير حقيقى وليس له أساس، "مزور" وقدمة لجهات التحقيق والجهات المسئولة عن فتح الحساب البنكى، وأنه تم استدعاء زادة لسؤاله عن المذكرة بشكل مستقل وليس ببلاغات الاتجار بالعملة.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس أمين خزانة النادى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتغيير العملات الأجنبية في السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 ألف دولار أمريكي، وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.