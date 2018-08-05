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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:28 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد  اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 32

مطروح 24 30

السلوم 23 31

سيوة 26 37

بورسعيد 27 31

دمياط 26 31

العريش 24 33

رفح 23 33

الإسماعيلية 25 35

السويس 25 36

رأس سدر 27 38

نخل 21 36

نويبع 29 38

طابا 26 36

كاترين 23 33

الطور 28 35

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 30 39

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 25 37

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

قنا 27 40

الأقصر 28 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 28 41

الوادى الجديد 28 41

شلاتين 29 38

ابو رماد 29 37

راس حدربة 30 36

حلايب 30 36

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 42

المدينة 28 42

الرياض 29 43

المنامة 33 41

أبوظبى 32 42

الدوحة 34 44

الكويت 30 47

دمشق 16 37

بيروت 26 31

عمان 18 33

القدس 19 30

غزة 23 31

بغداد 30 45

مسقط 31 36

صنعاء 14 24

الخرطوم 26 35

طرابلس 26 32

تونس 24 31

الجزائر 22 29

الرباط 21 34

نواكشوط 23 28

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

 

الصغرى العظمى

أنقرة 17 31

اسطنبول 23 31

إسلام اباد 26 38

نيودلهى 26 32

جاكرتا 23 33

بكين 27 35

كوالامبور 24 32

طوكيو 26 34

أثينا 24 32

روما 22 32

باريس 17 31

مدريد 22 39

برلين 18 26

لندن 18 28

مونتريال 23 32

موسكو 17 27

نيويورك 24 32

واشنطن 23 33

 


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