اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الأحد، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير خارجية إيطاليا على الاهتمام بكشف ملابسات مقتل "ريجينى"، ومقتل 11 إرهابيا بالعريش فى مداهمات أمنية، وإعلان وزير المالية أن 15 أغسطس الجارى آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات.

السيسي لوزير خارجية إيطاليا: مهتمون بكشف ملابسات مقتل "ريجينى"

وزير المالية: 15 أغسطس آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات





مقتل 11 إرهابيا بالعريش فى مداهمات أمنية وضبط أسلحة وقنبله كانت بحوزتهم





القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"





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