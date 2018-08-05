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الأحد، 05 أغسطس 2018 10:46 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:35 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الأحد، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير خارجية إيطاليا على الاهتمام بكشف ملابسات مقتل "ريجينى"، ومقتل 11 إرهابيا بالعريش فى مداهمات أمنية، وإعلان وزير المالية أن 15 أغسطس الجارى آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات.

 

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السيسي لوزير خارجية إيطاليا: مهتمون بكشف ملابسات مقتل "ريجينى"

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وزير المالية: 15 أغسطس آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات

 

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مقتل 11 إرهابيا بالعريش فى مداهمات أمنية وضبط أسلحة وقنبله كانت بحوزتهم

 

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القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

 

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الكنيسة تعلن رسميا تجريد الراهب أشعياء المقارى وتعيده لاسمه بالميلاد وائل سعد

 

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ABC News الأسترالية: 8 ملايين سائح زاروا مصر العام الماضى.. والإعداد تتزايد

 

 

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البيئة: ندرس مقترحا بتعديل رسوم جمع القمامة لتتراوح من 4 لـ 24 جنيها شهريا

 

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فيديو.. لعبة مومو تثير الرعب بالعالم على طريقة الحوت الأزرق

 

9
 

الجبلاية توقف حكم الراية فى مباراة الأهلي والإسماعيلى بسبب هدف محمد شريف

 

10
 

فيديو.. أجويرو يقود السيتى للتتويج بالدرع الخيرية بثنائية فى تشيلسى

 


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السيسي

ريجيني

اشعياء المقارى

المالية

الضريبة العقارية

الكنيسة

الاهلى مانشستر

رسوم القمامة




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