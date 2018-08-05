اضبط مخالفة.. فلاحون يحرقون قش الأرز فى كرداسة وناهيا رغم تحذيرات البيئة

كتبت آية دعبس

رصد "اليوم السابع"، تجميع عددا من الفلاحين لقش الأرز، بمنطقتى كرداسة وناهيا، بالقرب من محور 26 يوليو، وأشعلوا بها النيران، مما تسبب فى إصدار أدخنه بكثافة فى المنطقة.

يأتى ذلك بالتزامن مع بدء موسم حصاد الأرز، وبالمخالفة لتحذيرات وزارة البيئة من عقوبات حرق قش الأرز.

وكانت وزارة البيئة، بدأت فى الاستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المتوقعة والناتجة عن عمليات حرق قش الأرز، والتى عادة ما تؤدى إلى تكوين السحابة السوداء سنويا، حيث تم زيادة أعداد المعدات المستخدمة فى عمليات جمع وكبس وتدوير قش الأرز إلى 225 معدة جديدة، من بينها 200 مفرمة، و25 مكبس، وتفعيل منظومة الفرم على رأس الحقل للحيازات الصغيرة والتى يتعذر وصول المعدات إليها، بالإضافة إلى توفير دعم مادى عن كل طن قش أرز يتم تجميعه وذلك طبقا للبروتوكول الموقع مع وزراة الزراعة لدعم متعهدى قش الأرز فى (محافظات الشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ).