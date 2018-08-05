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و ابوقرقاص يغلق منشآت غير مرخصة..

إغلاق 74 منشأة طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية بالمنيا

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:54 ص
إغلاق 74 منشأة طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية بالمنيا محافظة المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار
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أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، قرارات إغلاق إدارى لـ 74 منشأة طبية مخالفة كما أصدرت قرارات ترخيص لـ8 منشآت طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التى نظمتها المديرية، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

جاء ذلك خلال المرور على 310 منشأة خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.

وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، فى بيان إن قرارات الاغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

من جانب أخر، حررت المديرية 301 محضر مخالف للاشتراطات الصحية، كما أعدمت 4547 كيلو من المواد الغذائية و36 لتر من المشروبات والسوائل خلال حملة نفذتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية "المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين" ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

على جانب أخر، أصدر العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، 7 قرارات اغلاق ادارى لمنشات مخالفة تعمل بدون ترخيص وأخرى لا تتوافر بها الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة، مما يؤثر سلبيا على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال حملة مرافق وتموين مفاجئة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين وشرطة المرافق على المحلات العامة والمطاعم والمخابز البلدية والبدالين التموينيين وذلك فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر تموينية للمخابز البلدية والبدالين التموينيين جاءت ما بين "عدم الإعلان عن الأسعار - غش فى الميزان".

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا عن طريق إدارة الازالات بالوحدة أعمال ايقاف بناء بأحد المبانى بأرض المحلج بشارع الحرية .

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية أوقفت الاعمال، أعمال المبانى والتحفظ على الخلاطة، لافتا الى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

 

 

 

 


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