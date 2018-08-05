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إصابة 14 عاملاً فى حادث انقلاب "ميكروباص" على طريق بورسعيد- الإسماعيلية

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:58 م
إصابة 14 عاملاً فى حادث انقلاب "ميكروباص" على طريق بورسعيد- الإسماعيلية إصابة 14 عاملاً فى حادث انقلاب ميكروباص
الإسماعيلية - صبرى غانم
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أصيب 14 عاملا من العاملين بأحد مصانع الاستثمار بمحافظة بورسعيد بإصابات مختلفة مابين جروح وكدمات وسحجات وكسور، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، أمام قرية الرياح دائرة مركز القنطرة غرب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 14 عاملا من العاملين بأحد مصانع الاستثمار بمحافظة بورسعيد على طريق بورسعيد الإسماعيلية بالقرب من قرية الرياح دائرة مركز القنطرة غرب.

 

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وأشرف الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور السيد عبدالجواد مدير مستشفى الإسماعيلية العام والدكتور محمد خالد وكيل المستشفى على إسعاف المصابين. وقال مصدر طبى بان جميع الإصابات تنوعت مابين سحجات وكدمات وجروح وكسور وجارى التعامل مع جميع المصابين.

 

إصابة 14 عاملاً فى حادث انقلاب ميكروباص (1)
 

 

إصابة 14 عاملاً فى حادث انقلاب ميكروباص (2)
 

 

إصابة 14 عاملاً فى حادث انقلاب ميكروباص (3)
 

 

إصابة 14 عاملاً فى حادث انقلاب ميكروباص (4)
 

 

إصابة 14 عاملاً فى حادث انقلاب ميكروباص (5)
 

 

إصابة 14 عاملاً فى حادث انقلاب ميكروباص (6)
 

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