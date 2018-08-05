إزالة التعديات على 30 فدانا أملاك دولة فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالي

شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، حملة لإزالة التعديات على أرض مساحتها 30 فدانا تابعة لقرية فانوس، بمركز طامية.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد كلف أجهزة الأمن بالمحافظة، لإزالة تعديات على أرض مساحتها 30 فدانا، بقرية فانوس، بمركز طامية.

وتبين أن التعديات عبارة عن شبكات مياه ري، و3 أحواض مياه بمساحة 1500 متر، وخط مواسير رى قطر 4 بوصة بطول 4 كم، وماكينتين للري، ومنزل تحت الإنشاء خالى من السكان، مكون من طابق واحد على مساحة 150 مترا، وتم ضبط لودر حفار بالأرض، ومالكه "فارس.ع" 43 سنة-عامل زراعى، ومقيم بقرية الروضة، خلال قيادته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على اللودر بالوحدة المحلية لمركز طامية.