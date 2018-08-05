إحالة عامل للجنايات تخلص من آخر بسبب اقتراض مبلغ مالى بعين شمس

كتب عامر مصطفى

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، بإحالة عامل لاتهامه بقتل مسجل خطر بعين شمس إلى محكمة الجنايات.

وتعود تفاصيل الواقع مقتل مسجل خطر على يد عامل، أن سبب الواقعة اقتراض المجنى عليه 500 جنيه من المتهم ورفضه ردها.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهم بطعن المجنى عليه بسكين، حيث تلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من مستشفى عين شمس العام، تفيد استقبالها "أحمد.م"، 30 سنة،عامل، وتوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالفخذ الأيسر.

وبالانتقال والمعاينة، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه، و"أحمد م"، 45 سنة، عامل ومسجل خطر، قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين"، محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض "سكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته امام وكيل النائب العام اعترف بارتكاب الواقعة، وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى.