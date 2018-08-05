أنور إبراهيم يفوز برئاسة حزب عدالة الشعب الماليزى

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فاز السياسى الماليزى أنور إبراهيم، اليوم الأحد، برئاسة حزب (عدالة الشعب) ليصبح بذلك المرشح القادم لخلافة رئيس الوزراء الحالى مهاتير محمد عندما يتنحى عن الحكم.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الإخبارية أن إبراهيم فاز فى الانتخابات، التى جرت دون منافسة، إلا أن النتيجة الرسمية لن تعلن قبل 19 أغسطس الجاري.

وأوضحت الشبكة أن إبراهيم سيخلف زوجته نائبة رئيس الوزراء كرئيس للحزب، مشيرة إلى أن حزب عدالة الشعب جزء من التحالف الذى حقق انتصارا مفاجئا فى مايو الماضى وأعاد مهاتير محمد لرئاسة الوزراء.

يذكر أن أنور إبراهيم كان نائبا لمهاتير محمد خلال تسعينيات القرن الماضي، لكنه اختلف معه خلال الأزمة الاقتصادية الأسيوية التى وقعت بين عامى 1997 و1999، فتم عزله من الحزب الحاكم، وحكم عليه بالسجن عدة مرات بتهم الفساد.

وخرج إبراهيم من السجن فى مايو الماضي، بعد أيام من فوز مهاتير محمد، الذى وعد بالتنحى عن رئاسة الوزراء لصالح حليفه.