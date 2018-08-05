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أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:09 ص
أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور" خادم الحرمين مع حفيده
كتب محمد تهامى زكى
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مثلما يقول المثل الشعبى "أعز الولد ولد الولد"، جسد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا المثل بما يحمل من حب ومشاعر، بعدما نشر له صور وهو يلعب مع حفيده عبد العزيز.

 

ويظهر العاهل السعودى فى الصورة، بملابس غير رسمية وهو يداعب حفيده عبد العزيز ابن الأمير خالد بن سلمان، الذى يشغل منصب سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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هذه الصور لم تكن الأولى، لكن هناك صور عديدة لخادم الحرمين تظهر محبته الشديدة لأحفاده، فهناك صورة أخرى قديمة مع حفيديه خلال تقطيع "تورتة" الاحتفال بعيد ميلاد أحدهما.

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أيضًا انتشرت صورة له خلال مداعبته لحفيد أخيه الأمير بندر بن عبدالعزيز، الذى أهدى له بعض قطع الحلوى.

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