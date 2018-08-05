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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5 - 8 -2018

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:52 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5 - 8 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 5-8-2018.
 
 

إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أوراسكوم للتنمية مصر، القلعة للاستشارات المالية، الدلتا للسكر، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، الأهرام للطباعة والتغليف، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، بالم هيلز للتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقارى.
 
 
 

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

 
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 878.828 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول 125 مليون ورقة مالية بقيمة 466 مليون جنيه عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.88% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.41%، والعرب على 5.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.96%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 15.7 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 553 ألف جنيه، 18.2 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 15737 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 15709 نقطة.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% عند مستوى 748 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 68 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.
 
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 15.19 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.81%
 
 
- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 15.39 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%
 
 
- أوراسكوم للتنمية مصر ىبسعر إغلاق 6.39 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%
 
 
- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.82 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.13%
 
 
- العامة لصناعة الورق - راكتا بسعر إغلاق 11.77 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%
 
 
 
وضمت الأسهم المتراجعة:
 
- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما 1  بسعر إغلاق 0.13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.33%
 
 
- حق الاكتتاب لشركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو 2 بسعر إغلاق 0.20 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.04%
 
 
 - القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 14.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%
 
 
 
- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 6.64 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.14%
 
 
 
-  الأهرام للطباعة والتغليف بسعر  إغلاق 7.94 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8%
 
 
 

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