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الأحد، 05 أغسطس 2018 10:44 م
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أب يقتل طفلته بكتم أنفاسها بعرب العطيات بأبنوب

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:33 م
أب يقتل طفلته بكتم أنفاسها بعرب العطيات بأبنوب حملة أمنية - صورة أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري
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لقيت رضيعة مصرعها خنقا بكتم أنفاسها على يد والدها فى ظروف غامضة بقرية عرب العطيات التابعة لمركز أبنوب بـأسيوط وانتقلت قوة المباحث لموقع البلاغ وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة التى أمرت بعرضها على الطب الشرعى.
 
تلقى اللواء جمال شكر مدير من أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية عرب العطيات بقيام "ه،م" بقتل طفلته 8 شهور خنقا بكتم انفاسها دون معرفة ملابسات الواقعة.
 
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وفرقة المباحث لموقع البلاغ وتم معاينة الجثة ونقلها للتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة التى أمرت بعرضها على الطب الشرعى .
 
فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط الوالد وجار التحقيق معه والتحرى لمعرفة ملابسات الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
 

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