11 أغسطس بدء التقديم للدبلومات بـ"تربية سوهاج"

سوهاج محمود مقبول

تبدأ كلية التربية بجامعة سوهاج السبت القادم الموافق 11 أغسطس تلقى طلبات القيد بالدبلومات المختلفة، العامة بنظاميها العام الواحد والعامين، والدبلومة المهنية بشعبها المختلفة والدبلومة الخاصة، وكذلك دبلومة المقررات التكميلية وذلك للعام الجامعى 2018/2019، ويستمر التقديم حتى 20 سبتمبر القادم صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور خالد عمران عميد الكلية أن التقديم للدبلومة العامة داخل كلية التربية مفتوح لجميع التخصصات ولكل الكليات غير التربوية سواء لكلية الآداب تخصص علم نفس أو اجتماع، وكذلك معهد وكلية الخدمة الاجتماعية مؤكدا أنه لا صحة لما أثير حول ان هناك كليات تعادل كلية التربية.