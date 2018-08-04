​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، عن إطلاق حملة موسعة لمواجهة الشائعات فى مختلف محافظات ومدن وقرى الجمهورية بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف من كل مناطق الوعظ.

وقال د.محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تستهدف بيان خطر الشائعات على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، كما تحذر المواطنين من الوقوع تحت تأثير تلك الأكاذيب الممنهجة التى يسعى مروجوها إلى استهداف استقرار الدولة وإيجاد حالة من فقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

أضاف الأمين العام أن الحملة تستهدف دعم الروح الوطنية وتحفيز الهمم على العمل والإنتاج وتشجيع الشباب على العمل وتنمية مهاراتهم تلبية لاحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن برنامج الحملة يتم من خلال الاتصال المباشر مع الناس ومن خلال النشر الإلكترونى على الموقع الرسمى للمجمع وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة به لتحقيق التوعية المطلوبة للمواطنين بأهمية التثبت فى تلقى الأخبار أو نشرها وعدم الا​​ستجابة لمروجى الشائعات والأكاذيب.‏