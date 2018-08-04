وكيل صحة الشرقية: حققنا نسب كبيرة فى القضاء على قوائم انتظار الجراحة

الشرقية – إيمان مهنى

"صحة المريض هى أمانة ، لا نتهاون مع المقصرين، ولدى كوادر طبية بالمستشفيات ذات خبرات عالية وتعمل ضمير، والمريض الذى يعتقد انه لم يتلقى خدمة بالمستشفى فدخوله للاستقبال يتكلف مبدئيا من 150 إلى 750 جنيه، ما بين أشعة وتحليل لتشخيص حالته ، ويؤكد حققنا نسب كبيرة فى قوائم انتظار الجراحة وعلاج فيرس سى و 4 مستشفيات جديدة تنضم لقاطرة رفع الخدمة الصحية قبل نهاية 2019" ، هكذا أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لـ " اليوم السابع " الذى تقلد منصبة قبل شهرين و نصف فى أول حوار صحفى له.

ما هى خطتك لرفع كفاءة منظومة العمل بالمستشفيات بالمحافظة ؟

وضعت خطة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية لتأدية أفضل خدمة للمريض، وكذلك مخاطبة الجهات المختصة لتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال المبانى المتعثرة بالمنشأت الطبية ، فقد تم توفير 92 مليون جنيه لمشروع مستشفى معهد الكبد بههيا الذى ستقدم متخصصة للمرضى، 11 مليون جنيه لمشروع مبنى مستشفى الرمد.

كما أن هناك يوميا جولات للمرور على المستشفيات لمتابعة انتظام العمل فيها، كذلك توجيه لجان مرورية للتأكد من تواجد الأطباء فى مقر عملهم، فضلا عن إلزام مدراء العموم بالمديرية بوضع خطة عمل يومية وكذلك مديرى المستشفيات لمتابعة أداء العمل فيها و تقديم الخدمة على أفضل وجه.

يشكو المريض أحيانا من عدم حصوله على الخدمية الطبية على الكاملة بالاستقبال أو الوحدة الصحية ؟

الخدمة الطيبة أصبحت تؤدى بالمستشفيات على الوجه الأكمل ولدينا كفاءات طبية وكوادر ذات خبرة عالية، وإن كان حدث تقصير من البعض فعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وهى حالات فردية بحسب وصفة، قائلا " 45 ألف مريض يوميا ما بين عيادات خارجية واستقبال يتردد على المستشفيات بالمحافظة، ومجرد دخول المريض الاستقبال فقد يتكلف 150 إلى 750 جنيه أشعة وتحاليل وفحوصات، فكيف لا يكون حصل على خدمة طيبة كما يعتقد.

كما أن الوحدات الصحية و مراكز طب الأسرة ، لها دور كبير فى توفير الخدمات الطبية للمواطنين، فلدى بالمحافظة 476 وحدة والذين يؤدون 80% من الخدمة الطيبة ، مثل تنظيم الأسرة، متابعة الحمل، والأسنان.

ماذا تحتاج لرفع منظومة العمل داخل مستشفيات الجامعة؟

الشرقية محافظة عريقة فى الخدمات الطبية وبها مستشفيات بمختلفة أنواعها " عام – مركزى – تكاملى " فضلا عن مراكز طب الأسرة، تغطى نطاق المحافظة بالكامل، و فى راى نحن لسنا حاجة للإنشاء مستشفيات جديدة، بل نحتاج لعمل باجتهاد و منظم فقد،، فالكوادر الطيبة متوفرة وكذلك التمريض.

ما هى أبرز المستشفيات التى ستدخل الخدمة ؟

خلال الأسابيع المقبلة سيدخل الخدمة مبنى طوارئ مستشفى فاقوس العام بتكلفة 50 مليون جنيه ، والذى سيعد نقلة نوعية كبيرة فى الخدمات الطيبة المقدمة للمواطنين بمنطقة شمال الشرقية، حيث أن المبنى مجهز بأحداث الأجهزة الطيبة و إعداد أسرة عناية مركزة مضعفة بالإضافة إلى توفير تخصصات طيبة لفك الضغط على المستشفيات العام بالزقازيق، الذى يضم تخصصات جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية وغيرها من التخصصات لتقديم خدمة صحية وعلاجية لمراكز الشمال بالمحافظة ولتخفيف العبء والمعاناة على مستشفيات جامعة الزقازيق والمستشفيات العامة والمركزية بقطاع شمال المحافظة كما تساهم فى تقديم خدمة صحية وعلاجية للمناطق البعيدة والنائية.

وماذا عن مبنى مستشفى بلبيس الجارى إنشائه ؟

مبنى طوارئ بلبيس الجارى تنفيذه بتكلفة 30 مليون جنيه، المقرر الانتهاء منه فى 2019، هو سياهم فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالى المدينة والقرى التابعة لها و استقبال الحوادث من الطرق السريعة الواقعة فى نطاقة، مشيراً إلى أن المبنى يتكون من 4 طوابق شاملة الإستقبال والجراحات النوعية والعناية المركزة وغرف داخلية للمرضى وغرفة أشعة وغرفة إفاقة و بالإضافة إلى مخزن وسكن للأطباء والتمريض وقاعة اجتماعات، ويضم المستشفى عدد 9 غرف داخلية للمرضى بسعة 28 سرير، و 2غرفة عناية مركزة بسعة 8 سرير، 2 غرفة عمليات مجهزة بالأجهزة الطبية اللازمة.

ماذا عن قوائم انتظار عمليات الجراحة بالمستشفيات ؟

نفذنا 4 قوافل طبية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، و هما " الحسينية، الصالحية، الصوفية، أولاد صقر " والتى تم خلالها إجراء 212 عملية جراحية، من بينها جراحات استئصال مرارة بالمنظار وأورام ثدى وناسور شراجى ودوالى خصية وفتاق سرى وأكياس دهنية وغيرها، شارك فيها أمهر الجراحين من المستشفيات المختلفة

وماذا عن حملات فيرس سى وكم عدد المرضى ؟

تم توقيع المسح الطبى على أكثر من 100 ألف مواطن، كما تم صرف العلاج اللازم لعدد 4876 حالة ثبت إصابتها من أبناء المحافظة منذ انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيروس سى، وذلك يوم 13 فبراير الماضى 22 مركز طبى يقوم بالفحص الطبى الشامل لفيروس.

مرضى السموم يتعرضون للموت لعدم توافر أقسام متخصصة لعلاجهم.. فماذا فعلتم لإنقاذهم ؟

تم تفعيل بروتوكول التعاون بين المديرية وجامعة الزقازيق، فعلى مدار شهرين الماضين تم افتتاح 3 أقسام علاج السموم " الزقازيق العام – ههيا – بلبيس "، بالإضافة إلى تدريب كوادر طيبة تحت إشراف الدكتور أحمد عمر أستاذ السموم بكلية الطب المعروف.

تراكم ملفات الموظفين والمستندات و الرواكد من المشاهد المسيئة لديوان المديرية ؟

بالتأكيد هو شئ غير جيد ، واتخذت قرار من أول يوم عمل بالمحافظة برفع هذه الرو أكد وميكنة الملفات، بحيث حيث تم تدوين كافة بيانات الموظفين بداية من مصوغات التعيين والشهادات وقرارات استلام العمل وتراخيص مزاولة المهنة وحركة الترقيات والجزاءات وغيرها حتى بلوغه السن القانونى للمعاش لافتا أن لدية 45 الف موظف تم الانتهاء من نسبة كبيرة من ميكنة ملفاتهم.

كم عدد المراكز التى تصدر شهادات الصحية مميكنة ؟

كان لابد من سرعة ميكنة الشهادات الصحية لمنع التجاوزات من شهادات مخالفة أو غير صحيحة، وكذلك تيسير الخدمة على المواطنين، مؤكد انه تم الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 19 مكتب نموذجى وذلك فى ثلاثة أسابيع فقط.

رصدنا العديد من عدم رضاء المريض فى بعض مراكز الغسيل الكلوى ؟

تتوافر جميع مستلزمات الغسيل الكلوى فى المحافظة وتأدية الجلسات فى مواعيدها دون أى تعطيل، حيث تجرى 23 ألف و420 جلسة غسيل كلوى بتكلفة 6 مليون و770 الف جنيه شهريا بانتظام.



الزميلة ايمان مهنى خلال محاورتها لوكيل وزارة الصحة بالشرقية



وكيل وزارة الصحة



الدكتور هشام شوقى مسعود