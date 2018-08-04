وكالة روسية: موسكو أكدت اقتراح التعاون مع واشنطن فى أزمة اللاجئين السوريين

رويترز - أ ش أ

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ، إن وزارة الدفاع الروسية أكدت اليوم السبت أنها اقترحت فى رسالة إلى جنرال أمريكى كبير في يوليو ، التعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باللاجئين السوريين وإزالة الألغام.

وذكرت الوكالة أن المقترحات بخصوص اللاجئين تعلقت بمخيم للاجئين فى الركبان.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليرى جيراسيموف، أرسل رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، بشأن الأوضاع فى سوريا.



وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "تؤكد وزارة الدفاع الروسية إرسال رسالة في يوليو الماضي إلى دانفورد، عبر قنوات الاتصال السرية الحالية".