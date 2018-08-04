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وزير الاعلام اليمنى: استهداف الحديدة تم بصواريخ قريبة المدى

السبت، 04 أغسطس 2018 03:00 ص
وزير الاعلام اليمنى: استهداف الحديدة تم بصواريخ قريبة المدى وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى
عدن (أ ش أ)
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قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، أمس الجمعة، إن استهداف الحديدة تم بصواريخ قريبة المدى.

وأضاف الوزير اليمنى - فى تصريح لقناة "العربية الحدث" - أن الميليشيات الحوثية استهدفت الحديدة لمنع اقتحامها عسكريا من القوات الشرعية ، مطالبا المجتمع الدولى بحماية المدنيين من ممارسات هذه الميليشيات.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت فى وقت سابق اليوم أن 55 مدنيا قتلوا فى أعمال القصف فى مدينة الحديدة اليمنية ، أمس الخميس ، بينما أصيب 170 مدنيا بجروح ، مشيرة إلى أن "ظروف الانفجارات مجهولة".

وقال بيان الصليب الأحمر "قتل 55 مدنيا وجرح 170 آخرين عندما هزت سلسلة من الانفجارات مناطق مأهولة بالسكان فى المدينة الساحلية ، بما فى ذلك سوق السمك والمنطقة المحيطة بمستشفى الثورة".

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد قدم فى وقت سابق أدلة على تورط الحوثيين فى قصف الحديدة.

 


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