وزير الاعلام اليمنى: استهداف الحديدة تم بصواريخ قريبة المدى

قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، أمس الجمعة، إن استهداف الحديدة تم بصواريخ قريبة المدى.
وأضاف الوزير اليمنى - فى تصريح لقناة "العربية الحدث" - أن الميليشيات الحوثية استهدفت الحديدة لمنع اقتحامها عسكريا من القوات الشرعية ، مطالبا المجتمع الدولى بحماية المدنيين من ممارسات هذه الميليشيات.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت فى وقت سابق اليوم أن 55 مدنيا قتلوا فى أعمال القصف فى مدينة الحديدة اليمنية ، أمس الخميس ، بينما أصيب 170 مدنيا بجروح ، مشيرة إلى أن "ظروف الانفجارات مجهولة".
وقال بيان الصليب الأحمر "قتل 55 مدنيا وجرح 170 آخرين عندما هزت سلسلة من الانفجارات مناطق مأهولة بالسكان فى المدينة الساحلية ، بما فى ذلك سوق السمك والمنطقة المحيطة بمستشفى الثورة".
وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد قدم فى وقت سابق أدلة على تورط الحوثيين فى قصف الحديدة.
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