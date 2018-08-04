وزير الآثار: 100ألف جنيه لاستكمال الحفائر بالدير الأبيض

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، اعتماد مبلغ 100 ألف جنيه لاستئناف العمل بمنطقة الحفائر داخل الدير الأبيض واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى أعمال الترميم لبعض المواقع داخل الدير، مؤكدا على القيمة التاريخية والأثرية للدير الأبيض الذى يمزج بين الحضارات الفرعونية واليونانية والقبطية، كما قرر نقل بعض القطع الأثرية التى تعود للعصر الفرعونى لعرضها بمتحف سوهاج القومى.

وكلف الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة سوهاج، بسرعة انتهاء أعمال من تركيب تندات للخدمات الأمنية المتمركزة لتأمين الدير والمترددين عليه، بالإضافة إلى تركيب بلدورات وأعمدة وكشافات إنارة حديثة مع دهان البلدورات والأعمدة بالدهانات وتطوير المنطقة المحيطة بالدير بالكامل، مشيرا إلي أهمية الدير الأبيض الأثرية ومكانته الدينية، حيث إنه يمثل مزارا لكل المصريين من أنحاء الجمهورية ومقصدا سياحيا للأجانب وتسعى أجهزة المحافظة إلى الترويج وتسويق الدير الأبيض، والدير الأحمر كمزارات سياحية للمصريين والأجانب.