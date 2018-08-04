وزير الآثار يتفقد متحف سوهاج القومى تمهيدا لافتتاحه خلال أيام

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء هشام الشافعى مدير الأمن وعدد من النواب متحف سوهاج القومى وذلك تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعد الله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات، حيث قام الوزير بتفقد كافة أركان المتحف وكافة المداخل والمخارج، بالإضافة إلى القاعات وعلق الوزير على بعض الملاحظات الموجودة بالمتحف وطالب بعمل تعديلات عاجلة لها.

ومن جانبه قال وزير الأثر أن متحف سوهاج تم الانتهاء من كافة الأعمال نهائيا وذلك تمهيدا لافتتاحه خلال أيام القليلة القادمة، وأن المتحف يقع بمكان فريد على ضفاف نهر النيل، وأن المتحف به مرسى سياحى لوقوف البواخر السياحية وأن وزارة السياحة سوف تقوم بمتابعة زيارات الأفواج السياحية في الفترة المقبلة.

ويعد متحف سوهاج الحدث الأبرز فى زيارة الوزير، حيث تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمتحف، من وضع فتارين العرض المتحفى و"ستريو" العرض المتحفى، وتحديد مسار الزيارة، ومناطق الإضاءة الداخلية والخارجية، بما يتفق مع أحدث أساليب العرض المتحفى.

ويتكون المتحف من بدروم يضم عددا من القطع الأثرية تستعرض الفكر الدينى عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج فى العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية.

أما الدور الأرضى فيضم تماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولى والثانية، وكذلك قطع أثرية معظمها من نتاج الحفائر الأثرية بالمحافظة وبعضها، تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير وجاير أندرسون والمتحف القبطى ومتحف الفن الإسلامى، لتحكى تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور، وخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى التطرق للتراث الشعبى بالمحافظة، وإلقاء الضوء على عادات وتقاليد الأسرة بها، وكذلك بعض الصناعات التى اشتهرت بها المحافظة ومنها صناعة النسيج بمدينة أخميم، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القطع الآثرية التى تم اكتشافها فى محافظة سوهاج والموجوده بمخازن الآثار لتخدم سيناريو العرض.



































































































