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وزيرة التخطيط تشيد بأول ماجستير مهنى فى النوع الاجتماعى بجامعة القاهرة

السبت، 04 أغسطس 2018 10:37 ص
وزيرة التخطيط تشيد بأول ماجستير مهنى فى النوع الاجتماعى بجامعة القاهرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب ــ مصطفى عبد التواب
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أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالماجستير المهنى فى النوع الاجتماعى والتنمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهو الماجستير الأول من نوعه فى الجامعات المصرية ويتم بالتعاون مع الأمم المتحدة.
 
وكانت "هالة السعيد" قد أطلقت، بحسب بيان صحفى اليوم السبت، فكرة برنامج الماجستير المهنى فى النوع الاجتماعى والتنمية خلال توليها عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأُطلق حينذاك للمساواة بين الجنسين، كما تم إعداد البرنامج بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة ساسكس بإنجلترا حيث تصل مدة البرنامج إلى عامين، ويمنح درجة ماجستير مهنى متعدد التخصصات.
 
وأعربت هالة السعيد عن سعادتها بنجاح فكرة الماجستير المجتمعى، التى أطلقته قبل توليها حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واستمرت فى دعمه بعدها.
 
وفى هذا السياق، أكدت "السعيد" أن الوزارة استمرت فى دعم البرنامج بتقديمه كمنحة للعاملين بالدولة بالتعاون مع جامعة القاهرة والأمم المتحدة، موضحة أن البرنامج يعد أحد روافد حزم البرامج التدريبية لبناء القدرات تنفيذًا لخطة الإصلاح الإدارى ببناء قدرات العاملين وتعزيز كفاءاتهم، وذلك بتوفير البرامج التدريبية والتعليمية اللازمة، متابعة، أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قامت مؤخرًا بتنظيم العديد من برامج الماجستير المهنى كمنح للعاملين تتضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة اسلسكا فى مصر وغيرها من الورش التدريبية والبرامج التى تسهم بالشكل الأمثل فى بناء القدرات بالاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره أساس فى عملية التنمية.
 
كما أكدت وزيرة التخطيط على أن الماجستير المجتمعى هو الأول من نوعه الذى يبدى الاهتمام بالمجتمع من ناحية ودور المرأة ومشاركتها المجتمعية من ناحية أخرى وذلك بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
 

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ماجستير مهنى

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية




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