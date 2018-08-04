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والمواطن سيشعر بتحسن ملحوظ قبل 2019..

وزارة النقل: نستعد لضم 1300 عربة ركاب فى أضخم صفقة بتاريخ السكك الحديدية

السبت، 04 أغسطس 2018 11:19 م
وزارة النقل: نستعد لضم 1300 عربة ركاب فى أضخم صفقة بتاريخ السكك الحديدية قطارات
كتب أحمد جودة
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أكد محمد عز، المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، أن الوزارة لديها خطة شاملة وواضحة للسكك الحديدية، لرفع مستوى الخدمة والارتقاء بها، تبلغ قيمتها 56 مليار جنيه للمرحلة الأولى، لافتا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن ملحوظ قبل 2019.

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أن الوزارة تعمل على خطة طموحة فى تطوير السكك الحديدية، تمثلت فى التعاقد على شراء 100 جرار لتنضم إلى الأسطول، بالإضافة إلى مشروع السلامة والأمان بتطوير الإشارات بمسافة تتجاوز 1000 كيلو.

وتابع، «الوزارة تستعد لضم نحو 1300 عربة ركاب جديدة إلى السكك الحديدية، والتى تمثل أضخم صفقة فى تاريخ السكك الحديدية، وخلال الأيام المقبلة سيتم إنهاء إجراءات قيمة الصفقة التى تبلغ 20 مليار جنيه».


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