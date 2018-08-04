والد الطفل المتهم بالتهريب :نجلى أراد أن يعتمد على نفسه

سوهاج - محمود مقبول

قال دياب محفوظ مجاهد والد طفل سوهاج المتهم بالتهريب والذى تم ضبطه بمحافظة بورسعيد ، أن نجلى محفوظ يبلغ من العمر 16 سنة ويقيم بناحية قرية المدمر مركز طما شمال المحافظة متعود السفر كل عام مع أصدقائه للفسحة أكثر منها عمل وبحث فرصة عمل.

وأضاف أنه يقوم بالسفر إلى الوجه البحرى مع أقاربه من أبناء العائلة وأنه هذه المرة قال لى أنه مسافر إلى الإسكندرية للفسحة حاولت معه أن ينتظر حتى إستخراج بطاقة الرقم القومى له ، إلا أنه أصر على السفر وقال أنه سوف يغيب أسبوعين ويعود.

وعن كيفية علمه بواقعة القبض عليه قال الوالد أن أحد أصدقائه أتصل وطلب البطاقة وقمت بإرسالها له وكنت أعتقد أن الموضوع عادى جدا ولذلك حتى أننى لم أسافر إليه حتى ظهر الفيديو وأنتشر على مواقع التواصل الإجتماعى عندها بدأت أتنبه للواقعة وأنها أخذت حجما أكبر من الحجم العادى كونه طفل.

وأوضح دياب أنا أعمل تاجر والأمور ميسوره والحمد لله ولدى 5 أبناء 3 بنات وولدين وأنا لم أرسله للعمل بل أنا أحتاجه بجوارى لكن محفوظ كان لديه هدفه والفكره عنده أنه يرفض أن يحصل على مصاريفه منى ولكن يريد أن يشق طريقه بنفس يعتمد على نفسه يريد أنة يثبت ذاته.

وأضاف أكثر من 90% من الموجودين بمحافظات الوجه البحرى من الصعيد وأن الشخصيات الناجحه من رجال الأعمال من الصعيد ومحفوظ أراد أن يثبت ذاته ونفسه ويرى كيف تسير الأمور في الحياة.