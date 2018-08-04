هيئة السد العالى: قنطرة الطوارئ وبوابات خزان أسوان جاهزة للفيضان

أكد المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال موسم الفيضان الجديد الذى يبدأ من شهر أغسطس الجارى وحتى شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن من ضمن هذه الاستعدادات التأكد من مدى جاهزية قنطرة مفيض طوارئ السد العالى، المسئولة عن صرف المياه إلى نهر النيل حال زيادة منسوبها داخل بحيرة ناصر.

وأشار رئيس الهيئة العامة للسد العالى، فى تصريح خاص إلى أنه تم التأكد من تدعيم السد الترابى من مفيض توشكى من خلال تجهيز الأوناش والبلدوزرات والحفارات تحسبا لأية طوارئ مع انطلاق موسم الفيضان، لافتا أنه تم التأكد من مدى جاهزية بوابات خزان أسوان واستعدادات البوابات المبنية شرق وغرب السد لاستقبال المياه، فضلا عن عمل مراجعة لأنظمة الحماية والتأمين للسد.