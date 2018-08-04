مياه الشرب بالمنيا: 480 ألف جنيه لتنفيذ خط تغذية قرية بطران

كتب فريق المحافظات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن وصول المياه لقرية بطران التابعة للوحدة المحلية لقرية طمبدى بمركز مغاغة عن طريق التغذية من محطة المياه المرشحة بقرية الصعايدة بطاقة 800 لتر/ثانية، حيث يتم تغذية القرية بخط مياه رئيس قطر 6 بوصة من شبكة مياه مدينة العدوة.

أوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي انه يجرى تنفيذ خط تغذية آخر بطول 1 كيلو متر لتغذية القرية من شبكة مياه مدينة مغاغة بقطر 6 بوصة لرفع ضغط الشبكة خاصة في فترات الذروة، وكذلك تم توفير مبلغ 480 ألف جنيه من صندوق خدمات المحافظة "الخطة الموحدة عن العام المالى 2017- 2018" لتنفيذ المشروع.

وأضاف فى بيان أن جميع محطات الشركة بكل من مركزى العدوة ومغاغة تعمل بكامل طاقتها دون توقف.

وأكد أن الشركة لا تدخر جهدا فى تحسين خدماتها حرصا على الصحة العامة للمواطنين وأداء رسالتها، والشركة مستعدة للرد علي أى استفسار على الخط الساخن 125، وعلى التليفون الأرضى "0862339919 - 086233990" والموقع الرسمى للشركة على شبكة المعلومات" pr_minia@yahoo.com".