موجز أخبار 10 مساء.. "التنظيم والإدارة" يدرس تقليص عدد أيام عمل الموظفين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: يعكف جهاز التنظيم والإدارة على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم ،حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها علي رئيس الوزراء خلال الشهر الجارى.

الزمالك يكتسح الاتحاد السكندري بخماسية ويتصدر قمة الدوري

نجح الزمالك فى تحقيق الفوز الأول بمشواره بمسابقة الدورى المصرى الممتاز على حساب الاتحاد السكندرى بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الثانى للبطولة .

إيناس عز الدين: محمد رمضان فى الكليب الجاى هيقول "أنا المهدى المنتظر"

شنت المطربة، إيناس عز الدين، هجوماً على الفنان محمد رمضان، بعد طرحه فيديو كليب "أنا الملك"، والذى احتفى خلاله بنجاحه على الساحة الفنية، بشكل مبالغ فيه.

مقتل 50 حوثيا فى معارك مع الجيش اليمنى بمحافظة الجوف

أفادت مصادر عسكرية يمنية ، اليوم السبت ، بمقتل 50 مسلحا من ميليشيات الحوثى خلال معارك مع الجيش الوطنى اليمنى المدعوم من قوات التحالف العربى فى مديرية مصلوب بمحافظة الجوف .

محامي ساويرس:سداد غرامات أطفال التهريب غدا و استلام وظائفهم الاثنين

قال المستشار إبراهيم إدوارد محامى المهندس نجيب ساويرس، إنه تواصل مع ذوى أطفال الأحداث الذين وجهت لهم النيابة العامة تهمة التهرب الجمركى، و إنه إتفق معهم علي دفع الغرامات المفروضة عليهم غدا الأحد، على أن يتسلموا وظائف تضمن لهم حياة كريمة بعد غدا الإثنين .

الكهرباء : 7340 ميجا وات زائدة عن استهلاك المواطنين اليوم بالشبكة القومية

اعلن الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، ان هناك احتياطي فى الشبكة القومية للكهرباء مساء اليوم بلغ 7340 ميجا وات زيادة عن استهلاك المواطنين فى وقت الذروة.

" التنظيم والإدارة" يدرس مقترحا باعتماد 4 أيام عمل للموظفين و3 إجازة

يعكف جهاز التنظيم والإدارة على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم ،حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها علي رئيس الوزراء خلال الشهر الجارى.

صور.. تكريم 45 من طلبة الثانوية والإعدادية بقرية "أبو ذكرى" بالدقهلية

أقام أهالى كفر "أبو ذكرى" مركز "منية النصر" بمحافظة الدقهلية، حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة والشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية. بحضور الدكتور مجدى محمد كمال، مدير مكتب محافظ الدقهلية(نيابة عن المحافظ)، والدكتور حسن سلطان، مدير الإدارة الصحية سابقا بمركز منية النصر ، رانيا جمعة مديرة مركز شباب كفر أبو ذكرى.

حازم الببلاوى: المواطن المصرى بطل الإصلاح الاقتصادى.. ولازم نكمل المشوار

قال الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدا أن المواطن المصرى تحمل كافة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن المواطن المصرى البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح، وضرورى نكمل برنامج الإصلاح للنهاية لأن الإجراءات المتبقية قليلة".

وزيرا المالية والاستثمار يستقبلان ضيوف اجتماعات التجمع الأفريقى بشرم الشيخ

أقامت وزراتا المالية والاستثمار حفل استقبال لضيوف مصر بالتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد، والذى تنطلق اجتماعاته غدًا بشرم الشيخ.

" العدل" تقرر التسوية لأكثر من 100 ألف من موظفى المحاكم الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.. الموظفون يتقدمون بطلبات للرجوع عن التسوية بعد تقليص المرتبات.. والوزارة تطلب تقارير مفصلة عن طبيعة عمل كل حالة

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وافق على قرار المستشار أحمد إسماعيل مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمكتب الفنى، بالتسوية للموظفين بالمحاكم الابتدائية المنتشرة فى عموم محافظات الجمهورية، والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، من الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة .

فيديو .. حسام الإمام: مصر من أقدم مدارس الرى فى العالم ولا ينكر ذلك إلا جاحد

قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الرى، إن علاقة مصر بدول حوض النيل علاقة قائمة على منهج وفكر استراتيجى قوى جداً وليست علاقات عشوائية، مشدداً على أن مصر من أقدم مدارس الرى فى العالم وهذا الشئ لا ينكره إلا جاحد، لافتاً إلى أن التعاون أفضل سبيل لإدارة الأنهار المشتركة وهذا الفكر هو السائد فى العالم كافة

" حقوق الإنسان بالبرلمان": الإخوان تسعى لتشويه صورة مصر بواقعة "أطفال بور سعيد"

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن أسفه الشديد لإستغلال البعض داخل مصر وخارجها خاصة الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية لواقعة "أطفال بورسعيد" التى شغلت الرأى العام خلال الساعات الماضية، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية على عدد من الأطفال يتم استغلالهم فى تهريب البضائع ببورسعيد، مؤكداً أن قوى داخلية وخارجية استغلت وتاجرت بهذه الواقعة بشكل غيرلائق وضد مصر وشعبها.