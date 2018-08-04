موجز أخبار الساعة 6.. بدء الأوكازيون الصيفى الإثنين بتخفيضات تصل لـ50%

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة التموين بداية العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من بعد غد الإثنين ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بتخفيضات تصل إلى 50%، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

التموين تبدأ الأوكازيون الصيفى الإثنين لمدة شهر بتخفيضات تصل لـ 50 %

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من بعد غد الإثنين ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

وزير النقل: انتهاء المرحلة الثالثة بخط "العتبة - بولاق الدكرور" نوفمبر 2021

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتدة من العتبة حتى الكيت كات وبولاق الدكرور خلال نوفمبر2021، لافتا إلى أن الحفار يحفر حاليا فى المسافة بين العتبة ودار القضاء العالى.

مريضة بقوائم الانتظار: السيسى خفف آلامنا وأعاد النبض لقلوبنا

قالت عطيات عبد اللطيف إحدى مرضى قوائم الانتظار، كنت أعانى من مشاكل فى القلب على مدار السنوات الماضية، ووجدت نفسى بين قوائم انتظار وأوجاع لا تهدأ.

هيئة السد العالى: قنطرة الطوارئ وبوابات خزان أسوان جاهزة للفيضان

أكد المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال موسم الفيضان الجديد الذى يبدأ من شهر أغسطس الجارى وحتى شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن من ضمن هذه الاستعدادات التأكد من مدى جاهزية قنطرة مفيض طوارئ السد العالى، المسئولة عن صرف المياه إلى نهر النيل حال زيادة منسوبها داخل بحيرة ناصر.

المرور يغلق طريق بلبيس الصحراوى جزئيا بسبب أعمال تطوير لمدة عام

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الادارة، إغلاق جزئى لطريق " القاهرة - بلبيس" الصحراوى لمدة عام كامل، بسبب أعمال توسعة وتطوير للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية.

الصيادون فى شمال سيناء يشكرون القوات المسلحة على فتح بحيرة البردويل

قدم الصيادون فى بحيرة البردويل شكرهم للقوات المسلحة على إعادة تشغيل بحيرة البردويل واستئنافهم لحركة الصيد مجددا بعد توقف 5 أشهر.

المتحدث باسم الكنيسة: لم تصدر أى قرارات تجريد لراهبين بأبو مقار حتى الآن

أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن لجنة شئون الرهبنة بالمجمع المقدس لم تصدر حتى الساعة أية قرارات تقضى بتجريد راهبين من دير الأنبا مقار، الذى شهد مقتل الأنبا إبيفانيوس، من رتبهما الكهنوتية.

الزيتون والنزهة والوايلى والتبين أفضل أحياء فى تقييم شهر يونيو بالقاهرة

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، نتيجة تقييم رؤساء الأحياء خلال شهر يونيو من خلال منظومة تقييم ومتابعة أداء رؤساء الأحياء إلكترونياً، حيث تم اختيار أشرف على صبحي رئيس حى الزيتون كأفضل حى عن المنطقة الشمالية، وخالد فاروق عقل رئيس حى النزهة كأفضل حى عن المنطقة الشرقية، وعمرو فكرى، رئيس حى الوايلى عن المنطقة الغربية، وهالة عبد النبى رئيس حى التبين عن المنطقة الجنوبية.

فرنسا ترفع التأهب وتوقف 4 مفاعلات نووية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قالت قناة فرانس 24 إن السلطات الفرنسية، وضعت 66 من 95 دائرة فى حالة تأهب مع ارتفاع مستمر فى درجات الحرارة، وأطلقت تحذيرات بأنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة فى الجنوب.

أجيرى يضم مساعدا أجنبيا ثالثاً لجهاز المنتخب.. والجبلاية توافق

أخطر خافيير أجيرى، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، اتحاد الكرة بضم محلل أداء أجنبى لجهازه المعاون خلال الفترة المقبلة.

ماذا قال أنشيلوتى عن محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ونابولى اليوم؟

تشهد مباراة ليفربول الإنجليزى ونابولى الايطالى الودية اليوم، السبت، مواجهة جديدة تجمع بين النجم المصرى محمد صلاح والمدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى.

باريس سان جيرمان يهزم موناكو برباعية ويتوج بطلا للسوبر الفرنسى.. فيديو

توج باريس سان جيرمان بطلاً لمسابقة كأس السوبر الفرنسى للمرة السادسة على التوالى، بعد فوزه على موناكو برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم بمدينة "شينزين" الصينية.

صور..وزير النقل خلال تفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو:لا نية لرفع أسعار تذاكر السكة الحديد قبل تطوير الخدمة.. بدء تطوير الخط الأول للمترو بداية 2019.. وانتهاء تنفيذ وتشغيل مترو هارون-نادى الشمس فى ديسمبر

تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، صباح اليوم السبت، أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، حيث بدأ الوزير جولته بتفقد محطة هارون بمصر الجديدة برفقة اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية الأنفاق وقيادات وزارة النقل والأنفاق.

الاقتصاد المصرى يتعافى.. ارتفاع صافى الاحتياطيات النقدية إلى 44.315 مليار دولار.. والسيولة المحلية تصل إلى 56.4 مليار جنيه.. والتبادل التجارى يحقق 44.863 مليار دولار خلال النصف الأول.. وتثبيت الدولار الجمركى

أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 44.315 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضى، مقابل نحو 44.285 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، محققا زيادة تقدر بنحو57 مليون دولار ويغطى الاحتياطى الأجنبى نحو 9 شهور واردات سلعية، حيث تعكس الزيادة المتواصلة فى الاحتياطى الأجنبى تعافى الاقتصاد، وتعزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

بنك الأعضاء مش تلاجة.. صحح مفاهيمك حول زراعة الأعضاء.. القلب الأقصر عمرا بعد صاحبه بـ5 ساعات والكلى تعيش أكثر بـ36 ساعة.. الأطفال أسوأ مصدر لها.. التبرع ليس إهانة للمتوفى.. ويجوز لمرضى السرطان التبرع بشرط

كثر الحديث مؤخرا عن زراعة الأعضاء ونقلها سواء بإرادة المتبرع أو حتى بسرقتها ولو كانت من أطفال، كذلك انتشر الجدل مؤخرا حول إنشاء بنك الأعضاء وما إذا كان هذا يساهم فى القضاء على تجارة الأعضاء أو زيادتها.

حصاد الجولة الأولى للإيجبيشن ليج.. ترنح الكبار والمصرى يفلت بأعجوبة.. الأهداف القاتلة تنقذ الأهلى وبيراميدز.. عقدة الإسماعيلى مستمرة.. جنش وجابر"قائد لأول مرة"..قمامة ملعب السلام وبلوفر كارتيرون يخطفان الأضواء

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام فى نسخته رقم 60 بإقامة 9 مباريات على مدار أربعة أيام، شهدت تحقيق 4 فوز و5 تعادلات بواقع ثلاثة تعادلات إيجابى و2 سلبى.