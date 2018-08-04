موجز أخبار الساعة 1.. حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها قرار الحكومة منع دخول سيارات النقل ذات المقطورات إلى القاهرة الكبرى نهائيا، وعدم السماح لها بتخطى الطريق الدائرى الإقليمى نحو القاهرة الكبرى، وذلك نهاية سبتمبر المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..

كشف اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى عن قرار الحكومة منع دخول سيارات النقل ذات المقطورات إلى القاهرة الكبرى نهائيا، وأنه لن يسمح لها بتخطى الطريق الدائرى الإقليمى نحو القاهرة الكبرى، كما أنه تم تحديد ساعات محددة لدخول سيارات النقل الثقيل والشاحنات التى بلا مقطورات إلى القاهرة الكبرى تبدأ من 11 مساءً حتى 6 صباحا.

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة ستبدأ فى تطوير الخط الأول للمترو وإسناد مشروعات تطويره لشركات المقاولات بداية من العام المقبل.

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو نهاية ديسمبر المقبل.

يستعد الكثير من المصريين التوجه والسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وقبل السفر عليك أن تعلم عدة نصائح خاصة بحقائب السفر، إضافة إلى شروط تتعلق بوزن تلك الحقائب يجب مراعاتها حتى لا يكون هناك غرامات على الحاج.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج بداية من أول أيام عملها أمس وحتى الآن، 131 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 42 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 89 حالة فى المدينة المنورة، بالإضافة إلى حالتين تم تحويلهما الى مستشفى النور بمكة المكرمة، والملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم .

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق الذين تقدموا بطلبات تحويلات تقليل الاغتراب بلغ حتى الآن 57 ألف طالب وطالبة منذ أن فتح موقع التنسيق الإلكترونى الباب لهم.

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى الأمريكى الإماراتى السعودى المشترك (تحية النسر – استجابة النسر 2018) والذى استمر لعدة أيام فى نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، ونفذته وحدات من السفن والقوات الخاصة البحرية والقوات الجوية للدول المشاركة .

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى إحدى القرى بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمبارشرة التحقيق.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض فى حدود مساحة 15 فداناً بجوار محطة المعالجة شمال جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، لصالح وزارة الدولة للإنتاج الحربى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

أجرت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، مقارنة فى شأن كيفية التعامل مع أزمة نقص إمدادات الطاقة الكهربائية فى مصر ولبنان، وكيف استطاعت الدولة المصرية حل تلك الأزمة خلال فترة وجيزة، فى الوقت الذى لا يزال لبنان يعانى منها فضلا عن التضخم الكبير فى تكاليف الحلول المؤقتة غير الدائمة التى يعتمد عليها لتوفير الجانب الأكبر من احتياجاته.

فى أول حوار لها، كشف علياء غانم، والدة أسامة بن لادن، عن اسم الشخص الذى تسبب فى تسميم ابنها فكريا وتحويله من شخص طبيعى إلى متطرف، ألا وهو عبد الله عزام الأب الروحى للجماعات التكفيرية، إذ قالت أم أسامة بن لادن فى حوارها الذى آثر ضجة عالمية: "لقد غيره الناس فى الجامعة.. أصبح رجلا مختلفا، مبينة أن أحد الرجال الذين قابلهم فى الجامعة هو عبد الله عزام، قد غسل هذا الرجل مخ أسامة بن لادن، وحوله فكريا نحو التطرف".. وفى السطور التالية نرصد أهم 10 معلومات عن عبدالله عزام مُلهم أسامة بن لادن.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب مشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى، اعتبارا من بعد غد الإثنين 6 أغسطس، ولمدة شهر فى مختلف المحافظات لتخفيض أسعار المنتجات وتنشيط حركة البيع والتجارة، وكذلك توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

اعلن المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى ، قرار المملكة استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لطفلة صغيرة لم تتجاوز من العمر العشرة أعوام وهى ترقص على أنغام الأغانى الشعبية فى أحد الأفراح ممسكة بيدها سلاحا أبيض "سنجة"، فى الشارع وسط حالة من البهجة بين أفراد منطقتها وأهلها، بينما أظهرت التعليقات حالة من السخط والاستهجان لما ظهر فى الفيديو.

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، مع المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى على عدم تحمل الأخير قيمة الشرط الجزائى فى العقد فى حالة صدور حكم ضده بالإيقاف على خلفية القضية المثارة حالياً من جانب الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، والخاصة بتورط أجيرى فى قضية تلاعب بالنتائج فى الدورى الإسبانى منذ 6 سنوات.

أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن وصول شحنات جديدة من الماشية الحية واللحوم الحمراء تطرح بالأسواق استعداد لعيد الأضحى، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية البيطرية المصرية، ومواصلة مديريات الطب البيطرى بالمحافظات تكثيف حملاتها البيطرية الرقابية المفاجئة على أسواق بيع الماشية الحية والأغنام والماعز للتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع بيعها كضحية، وتجهيز جميع مجازر اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين.

تولى وزارة الصحة والسكان اهتماما كبيرا بتطوير خدمات الإسعاف فى 27 محافظة بطاقة أسطول تزيد عن 3250 سيارة إسعاف خاصة مع اقتراب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى أطلقها الرئيس السيسى مطلع الشهر المقبل لينعم المواطنين بأعلى خدمات صحية تقدمها هيئة الإسعاف مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة.

قطر.. تاريخ طويل وحافل بالدعم والحماية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تعددت وقائع تثبت تورطها فى احتضان تلك الجماعة، فلا أحد ينسى يوسف القرضاوى صاحب الفتاوى المثيرة للجدل والذى استخدمته الدوحة آلة للهجوم على مصر وتبدو رعاية نظام الحمدين ليوسف القرضاوى وسيلة أرادت بها الدوحة ضمان ولاء الإخوان المسلمين، وحتى تضمن أن تنافس مؤسسة الأزهر بمؤسسة بديلة وهى هيئة علماء المسلمين.

بعد الإنجاز العالمى الذى حققه المنتخب الكرواتى فى مونديال روسيا 2018 لكرة القدم مؤخرا ووصوله للمباراة النهائية وحصوله على المركز الثانى، سرد السفير الكرواتى لدى مصر توميسلاف بوشيجناك، فى ندوة بـ"اليوم السابع"، أسرار نجاح منتخب بلاده فى الحدث الرياضى الأشهر والأهم على مستوى العالم وكيف حقق هذا الإنجاز.