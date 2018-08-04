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مواطن يختطف طفلته من طليقته والشرطة تعيدها لأحضان والدتها بالإسماعيلية

السبت، 04 أغسطس 2018 02:52 م
مواطن يختطف طفلته من طليقته والشرطة تعيدها لأحضان والدتها بالإسماعيلية حملة أمنية
كتب ـ محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط مرتكبى واقعة تضرر إحدى السيدات بالإسماعيلية بقيام طليقها باصطحاب ابنتها لشراء بعض المستلزمات ولم يعيدها لخلافات بينهما .
 
جاء ذلك فى إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن عرض فيديو لـ"سارة.س.م " ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، تتضرر فيها من طليقها "مصطفى.ب.م " مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة ، والذى حضر لمنزلها واصطحب ابنتها "حبيبة.إ.أ " طالبة - لشراء بعض المستلزمات لها ولم يعيدها واتهامها له باختطافها.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة الحوامدية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينه وبين طليقته، وأرشد عن مكان إخفاء الطالبة لدى صديق له، "عاطل" وزوجته ربة منزل، ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم إعادة الفتاة لأمها سالمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
 
 

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