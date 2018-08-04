مقتل 50 حوثيا فى معارك مع الجيش اليمنى بمحافظة الجوف

(أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية يمنية ، اليوم السبت ، بمقتل 50 مسلحا من ميليشيات الحوثى خلال معارك مع الجيش الوطنى اليمنى المدعوم من قوات التحالف العربى فى مديرية مصلوب بمحافظة الجوف .

ذكرت ذلك قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية فى نبأ عاجل لها دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل .

يشار إلى أنه قُتل أمس 23 من عناصر ميليشيا الحوثى الانقلابية وأصيب العشرات ، فى معارك ‏مع قوات الجيش الوطنى اليمنى بمديرية المصلوب غربى ‏محافظة الجوف.‏

وقال مصدر ميدانى يمنى " إن مواجهات عنيفة اندلعت ‏فجر اليوم بين الجانبين عقب محاولة عناصر ‏ميليشيا الحوثى التسلل إلى مواقع خسرتها خلال اليومين ‏الماضيين فى منطقتى الغرفة والهيجة بمديرية ‏المصلوب ". ‏