مقتل 50 حوثيا فى معارك مع الجيش اليمنى بمحافظة الجوف

أفادت مصادر عسكرية يمنية ، اليوم السبت ، بمقتل 50 مسلحا من ميليشيات الحوثى خلال معارك مع الجيش الوطنى اليمنى المدعوم من قوات التحالف العربى فى مديرية مصلوب بمحافظة الجوف .
ذكرت ذلك قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية فى نبأ عاجل لها دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل .
يشار إلى أنه قُتل أمس 23 من عناصر ميليشيا الحوثى الانقلابية وأصيب العشرات ، فى معارك مع قوات الجيش الوطنى اليمنى بمديرية المصلوب غربى محافظة الجوف.
وقال مصدر ميدانى يمنى " إن مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم بين الجانبين عقب محاولة عناصر ميليشيا الحوثى التسلل إلى مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين فى منطقتى الغرفة والهيجة بمديرية المصلوب ".
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