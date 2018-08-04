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مصرع طفلة غرقا بترعة السرساوية فى المنوفية

السبت، 04 أغسطس 2018 09:08 ص
مصرع طفلة غرقا بترعة السرساوية فى المنوفية غرق -ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقيت طفلة مصرعها غرقا بترعة السرساوية التابعة لقسم سرس الليان بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بغرق طفلة بترعة السرساوية دائرة القسم ووفاتها.
 
وبانتقال قوات الإنقاذ النهرى تم انتشال جثة الطفلة "ش.ص" 9 سنوات مقيمة مدينة سرس الليان وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.
 
وبسؤال كل من والد المتوفاة ووالدتها مقيمان بذات العنوان قررا أنه حال قيام الثانية ببعض الأعمال المنزلية على حافة الترعة وبرفقتها كريمتها انزلقت قدم الأخيرة بالترعة وتوفيت غرقاً ونفيا الشبهة الجنائية.
 
بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

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