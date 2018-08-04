مستشفى زفتى العام تبدأ تشغيل أحدث ماكينات الغسيل الكلوى للحالات الحرجة

الغربيه محمد طارق

قال الدكتور محمد الجوهرى مدير مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية، إن المستشفى وفرت ماكينة الغسيل الجافة أو ما يطلق عليها ماكينة الغسيل المستمر للحالات الحرجة بالعناية المركزة .

وأضاف الجوهرى فى بيان، أن الماكينه تعمل على تنقية الجسم من الميكروبات أيضا، وتعد الوحيدة بمستشفيات الصحة بالغربية، فلا توجد إلا بالمستشفيات الكبرى و المتخصصة لمرضى الكلى لأرتفاع ثمنها ومستلزماتها غير متوفرة إلا بأسعار عالية جدا.

وأشار إلى أن ثمن الجلسة الواحدة فى المستشفيات الخاصة تبلغ اكثر من أربعين ألف جنيه، فيما تتحمل الدولة قرارات العلاج على نفقة الدولة ثمن الجلسة بالمستشفى ولا يتحمل المريض أى تكاليف، مضيفا : أن هذا نتاج عمل وجهد من فريق عمل سعى للحصول على هذا الجهاز من الوزارة بمساعدة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية ولتوفير أحدث الاجهزة للمرضى وبدعم وتعاون من مؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى ذلك.