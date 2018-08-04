video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفى زفتى العام تبدأ تشغيل أحدث ماكينات الغسيل الكلوى للحالات الحرجة

السبت، 04 أغسطس 2018 03:07 م
مستشفى زفتى العام تبدأ تشغيل أحدث ماكينات الغسيل الكلوى للحالات الحرجة جهاز الغسيل
الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد الجوهرى مدير مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية، إن المستشفى وفرت ماكينة الغسيل الجافة أو ما يطلق عليها ماكينة الغسيل المستمر للحالات الحرجة بالعناية المركزة .

وأضاف الجوهرى فى بيان، أن الماكينه تعمل على تنقية الجسم من الميكروبات أيضا، وتعد الوحيدة بمستشفيات الصحة بالغربية، فلا توجد إلا بالمستشفيات الكبرى و المتخصصة لمرضى الكلى لأرتفاع ثمنها ومستلزماتها غير متوفرة إلا بأسعار عالية جدا.

وأشار إلى أن ثمن الجلسة الواحدة فى المستشفيات الخاصة تبلغ اكثر من أربعين ألف جنيه، فيما تتحمل الدولة قرارات العلاج على نفقة الدولة ثمن الجلسة بالمستشفى ولا يتحمل المريض أى تكاليف، مضيفا : أن هذا نتاج عمل وجهد من فريق عمل سعى للحصول على هذا الجهاز من الوزارة بمساعدة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية ولتوفير أحدث الاجهزة للمرضى وبدعم وتعاون  من مؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى ذلك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الصيادلة بالغربية تشن حملات على الصيدليات المخالفة

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

مستشفى زفتى العام

وكيل صحة الغربيه




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة