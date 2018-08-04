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مريضة بقوائم الانتظار: السيسى خفف آلامنا وأعاد النبض لقلوبنا

السبت، 04 أغسطس 2018 02:03 م
مريضة بقوائم الانتظار: السيسى خفف آلامنا وأعاد النبض لقلوبنا المريضة
كتب محمود عبد الراضي
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قالت عطيات عبد اللطيف إحدى مرضى قوائم الانتظار، كنت أعانى من مشاكل فى القلب على مدار السنوات الماضية، ووجدت نفسى بين قوائم انتظار وأوجاع لا تهدأ.
 
 
وتابعت المريضة فى حديثها لـ"اليوم السابع" مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج مرضى قوائم الانتظار والانتهاء منها كانت بمثابة طاقة الأمل.
 
واردفت المريضة: تواصلت على خطوط التليفون المعلنة، وتلقيت اتصالا بعدها بساعات طلبوا منى التوجه لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وبالفعل تحركت من منزلى بكفر الشيخ للمستشفى، فاكتشفت أن عددا من القيادات الأمنية وطاقم طبى فى انتظارى، خففوا عنى الألم فى المقابلة قبل إجراء العملية.
 
 
واستطردت المريضة، أجريت عملية صِمَام فى القلب بواسطة طاقم طبى على أعلى مستوى داخل مستشفى الشرطة، وأصبحت أمارس حياتى بشكل طبيعى.
 
 
وتابعت المريضة، شكراً للرئيس الذى أعاد النبض للقلوب، وخفف الألم عن المرضى والبسطاء، خالص تقدير لجهاز الشرطة الوطنى بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذين واصلوا الليل بالنهار لإنقاذ حياتى.
 
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أن قوائم الانتظار تكلف الدولة مليار جنيه، أى أن كل حالة تكلف الدولة حوالى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن القضية ليست أن الرئيس يحل المسألة.
 
وتابع الرئيس خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة: "لو تخيرنى بين إنى أكل ولا أعالج دول لأ أعالج دول، لو تخيرونى بين إنى أخلى الأم والأب والجد والجدة والطفلة أنهم يكونوا سعداء ده ولا ناكل أنا عبد الفتاح بقول لأ دول واللى زيهم".
 
وأضاف الرئيس السيسى: "المشكلة كلها كانت فى المليار جنيه، ووزارة الصحة كانت شغالة فى جزء والباقى تم تركه، لكن كلنا لازم نقف مع بعض ايد واحدة وبالتالى هنحل أى مشكلة".
 
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المريضة (1)

المريضة (2)
المريضة (2)
 
 
 
 

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