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مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات بمركز تلا للوقوف على جاهزية القوات

السبت، 04 أغسطس 2018 12:57 م
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات بمركز تلا للوقوف على جاهزية القوات جولة مدير الأمن
المنوفية _ محمد فتحى
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أجرى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير لأمن المنوفية، جولة ميدانية اليوم، شملت المرور على الخدمات التأمينية لكنيسة ومحكمة تلا وديوان مركز شرطة تلا، وتفقد الحالة الأمنية والتدابير والإجراءات التأمينية بالسجن المركزي والحجز بمقر المركز.

وشدد مدير الأمن خلال جولته، على ضرورة مراعاة اليقظة التامة وعدم التهاون في الإجراءات التأمينية وتحركات السجناء والمحجوزين مع مراعاة كافة اعتبارات مبادئ حقوق الانسان .

 

كما تفقد  الحالة  المرورية بمدينة تلا وقسم شبين الكوم، حيث قام بالتعامل المباشر مع المواطنين سائقي المركبات الأجرة والملاكي للاستفسار عن رأيهم والتوجيه بالتوعية المرورية اللازمة.


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