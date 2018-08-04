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خالد صلاح
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مديرية الشباب بالإسماعيلية تنظم ماراثون جرى بمشاركة 300 شخص 12 أغسطس

السبت، 04 أغسطس 2018 07:00 ص
مديرية الشباب بالإسماعيلية تنظم ماراثون جرى بمشاركة 300 شخص 12 أغسطس سامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال سامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إن المديرية سوف تنظم ماراثون جرى يوم 12 من الشهر الحالى، بحضور اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة بمشاركة 300 شاب وفتاة، وذلك بمنطقة الكورنيش الجديد ببحيرة التمساح، ضمن المبادرة التى أطلقتها الوزارة تحت عنوان "يلا نجرى" بمشاركة شباب مصر.

 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الشباب تسعى إلى نشر ثقافة رياضة الركض فى مختلف المحافظات، كمبادرة إيجابية تهدف إلى ممارسة الرياضة، والتوعية بالحفاظ على الصحة العامة، مشيرًا إلى ضرورة توعية النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، لدورها فى الحفاظ على اللياقة البدنية وكمثال للعادات الصحية السليمة لكل طبقات المجتمع.


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