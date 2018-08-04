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السبت، 04 أغسطس 2018 06:47 م
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مخاوف من أعمال عنف قبل تظاهرة لليمين المتطرف فى الولايات المتحدة

السبت، 04 أغسطس 2018 04:53 م
مخاوف من أعمال عنف قبل تظاهرة لليمين المتطرف فى الولايات المتحدة الكونجرس
أ ف ب
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تتظاهر مجموعات من اليمين المتطرف الأمريكى، اليوم السبت، فى مدينة بورتلاند فى ولاية اوريجون، فى أجواء متوترة بعد عام من العنف الدامى الذى شهدته مدينة شارلوتسفيل، ما دفع الشرطة الى الطلب من المتظاهرين عدم حمل اسلحتهم.

وتتظاهر منظمتان هما "باتريوت براير" و"براود بويز" تأييدا لجوى جيبسون، وهو من مجموعة يمينية متطرفة ترشح الى مجلس الشيوخ الامريكى فى ولاية واشنطن المجاورة لاوريجون بدعم من الجمهوريين.

وسبق ان نظمت المجموعتان تظاهرة فى بورتلاند فى 30 يونيو. لكن الشرطة اوقفتها بعد إصابة عدد كبير من الاشخاص فى مواجهات بين المتظاهرين ومناهضين لهم. وتخشى العديد من المنظمات اليسارية خطر اندلاع عنف السبت.

وسبق أن حذرت الشرطة من أنها لن تجيز حمل الأسلحة خلال التجمع فى إحدى حدائق المدينة. وقالت أربعون جمعية تقدمية فى بيان إن "مزيج الكراهية والعنف فى شوارع بورتلاند يشكل تهديدا جديا لأمن مجتمعنا وخصوصا للسكان الملونين والنساء".

 

 


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