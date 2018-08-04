محمد بن راشد: أزمة العرب فى الإدارة.. والسياسة مَفسدة للأخلاق

كتب محمد تهامى زكى

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إن أزمة العالم العربى أزمة إدارة وليست موارد، موضحا : "لدينا فائض من السياسيين فى العالم العربى ولدينا نقص فى الإداريين".

وأضاف بن راشد فى تدوينات مختلفة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، : "علمتنى الحياة أن الخوض الكثير فى السياسة فى عالمنا العربى هى مضيعة للوقت ومَفسدة للأخلاق ومَهلكة للموارد، من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان والتاريخ هو الشاهد، إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها".





وأوضح بن راشد، " لدينا فائض من السياسيين فى العالم العربى ولدينا نقص فى الإداريين، وأزمتنا أزمة إدارة وليست موارد، انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية أين وصلوا، وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر ولا تملك مصيرها التنموى ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها.





وتابع بن راشد، : "فى عالمنا العربى، السياسى هو من يدير الاقتصاد ويدير التعليم ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة، وظيفة السياسى الحقيقية هى تسهيل حياة الاقتصادى والأكاديمى ورجل الأعمال والإعلامى وغيرهم، مؤكدا أن وظيفة السياسى تسهيل حياة الشعوب وحل الأزمات بدلا من افتعالها، وبناء المنجزات بدلا من هدمها".



