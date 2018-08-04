محلل: ارتفاع معدلات السيولة يرفع التوقعات باستكمال صعود المؤشر الرئيسى للبورصة

كتب هانى الحوتى

قال صلاح حيدر، المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة، إن معدلات السيولة بالبورصة ارتفعت فى جلسة نهاية الأسبوع بشكل كبير للغاية مدفوعة بارتفاع تعاملات أسهم شركات القلعة للاستشارات المالية والسويدى إليكتريك والبنك التجارى الدولى، الذى حافظ على معدلات النمو القوية فى الأرباح على مدار الفترات المالية الأخيرة، حيث حقق نمواً بنسبة 23% فى صافى الربح فى الستة أشهر الماضية، وهو ما دفع المؤشرات للارتفاع لتنهى أسبوع متذبذب بشكل كبير وتتحرك المؤشرات على مدار الأسبوع فى نطاق عرضى اختلفت فيه معدلات السيولة بشكل كبير.

وأضاف حيدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع معدلات السيولة فى جلسة نهاية الأسبوع ترفع التوقعات باستكمال ارتفاعات المؤشر الرئيسى واختبار نقطة مقاومة جديدة عند 16000 نقطة، مشيرا إلى أن سوق المال ينتظر الفترة المقبلة قرار البنك المركزى بخصوص أسعار الفائدة التى من المتوقع أن يتم تثبيتها وهو ما سوف يزيد من استقرار السوق الفترة المقبلة.

وتابع أن سوق المال المصرى فى الوقت الحالى يحتاج إلى مزيد من السيولة التى ستعمل على تأكيد قدرته على الصعود بعيد عن الاستمرار فى عمليات جنى الأرباح، التى قد تأخذ المؤشرات إلى نطاقات أخرى أقل.