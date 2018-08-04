محامي ساويرس:سداد غرامات أطفال التهريب غدا و استلام وظائفهم الاثنين

كتب محمد مجدى السيسى

قال المستشار إبراهيم إدوارد محامى المهندس نجيب ساويرس، إنه تواصل مع ذوى أطفال الأحداث الذين وجهت لهم النيابة العامة تهمة التهرب الجمركى، و إنه إتفق معهم علي دفع الغرامات المفروضة عليهم غدا الأحد، على أن يتسلموا وظائف تضمن لهم حياة كريمة بعد غدا الإثنين .

وأضاف "إدوارد" في تصريح ل "اليوم السابع"، أنه توجه إلى محافظة بورسعيد لإنهاء مشكلة أطفال الأحداث الذين وجهت لهم النيابة العامة تهمة التهرب الجمركى والتى أمرت بإخلاء سبيلهم جميعا .

وأشار المستشار القانونى للمهندس نجيب، إليّ أنه توجه اليوم إلى نيابة قسم الميناء ومنها إليّ قسم شرطة الميناء ثم توجه إلى مقر إدارة القضايا بقسم الجمرك لمعرفة مبلغ الغرامات على هؤلاء المتهمين حيث أن هذه القضايا يجوز التصالح فيها فى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية وتنقضى الدعوى الجنائية بالصلح طبقا للقانون.