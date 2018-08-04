محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير وحدتى الرعاية المركزة والحضّانات بالمستشفى العام

الفيوم - رباب الجالي

افتتح الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، أعمال تطوير وحدتى الرعاية المركزة للمخ والأعصاب والحضّانات بمستشفى الفيوم العام، بحضور الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، وحاكم أندية ليونز مصر، والدكتور مجدى عبد الرحيم ممثل نادى الليونز بالفيوم، والدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام.

شملت أعمال التطوير تزويد وحدة الرعاية المركزة للمخ والأعصاب بعدد 4 أسرّة كهربائية جديدة وأجهزة تنفس صناعى وأجهزة تكييف، وخلال تفقد الوحدة أصدر المحافظ توجيهاته لمدير المستشفى بضرورة الحفاظ على الوحدة، والنظافة المستمرة، والمتابعة الدائمة، لضمان عمل الوحدة بالكفاءة اللازمة وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى على الوجه الأمثل، كما أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بسرعة تدبير كافة احتياجات وحدة رعاية المخ والأعصاب.

كما شملت أعمال التطوير تزويد قسم حضّانات الأطفال المبتسرين بعدد 5 أجهزة علاج ضوئى، وجهاز تنفس صناعى، وجهاز أشعة ضوئية لعلاج الصفراء، وكذلك تزويد وحدة الغسيل الكلوى الجديدة بمستشفى سنورس العام بعدد 2 ماكينة جديدة بالإضافة إلى الماكينة السابق توريدها.

وأشاد محافظ الفيوم بالتعاون مع أندية ليونز مصر فى دعم قطاع الصحة، مؤكداً حرص المحافظة على النهوض بقطاع الصحة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، لدعم هذا القطاع الحيوى بمختلف الاحتياجات وتقديم خدمة طبية لائقة للمرضى.

عقب ذلك تفقد المحافظ أعمال فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الفيوم العام فى تنظيم ندوات توعوية للأمهات بأقسام الأطفال، وجراحة النسا والتوليد، والحضّانات، لمدة أسبوع، فى إطار الاحتفال بالأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية من 1 - 7 اغسطس الجارى، وشدد محافظ الفيوم على ضرورة توفير معمل للفريق، وتوفير برامج تدريبية لهم بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية الأخرى، مما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.