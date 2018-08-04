video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس:متابعة مستمرة لاستكمال توصيل المرافق للاسكان الأجتماعى

السبت، 04 أغسطس 2018 04:58 م
محافظ السويس:متابعة مستمرة لاستكمال توصيل المرافق للاسكان الأجتماعى محافظ السويس
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة الموقف التنفيذى لصيانة وتطوير ورفع كفاءة المدن السكنية القديمة على مستوى الأحياء، ومتابعة توصيل المرافق والخدمات بالمدن السكنية الجديدة بحى عتاقة.
 
وقدم المهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان ، خلال اللقاء عرضاً عن أعمال المرافق والخدمات التى تم توصيلها والانتهاء منها بمدينة  المللك عبد الله للإسكان الاجتماعى باستثناء الغاز وإنشاء عدد 23 محلاً ومسجداً ومدرسة للتعليم الاساسى وطرح انشاء مخبزاً لخدمة المدينة ، مشيراً الي ان عدد الوحدات التي تم تسليمها1828 وحدة سكنية من عدد 3000 وحدة اجمالى المدينة  ، كذلك مدينة الشيخ خليفة بن زايد تم تسليم 914 وحدة حتى الآن لمستحقيها من أجمالى عدد 2016 وحدة سكنية .
 
وكلف حامد  مديرية الاسكان الانتهاء من طرح المخبز وتوصيل باقي الخدمات لهذه المدن ، مؤكداً علي المكتب الفني بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الاسكان بمراجعة الخدمات والمرافق التي تقام بالمدن السكنية الجديدة والتأكيد من توصيل المرافق والخدمات بجميع المدارس الجديدة التي تم انشاؤها وسيتم إفتتاحها خلال العام الدارسي القادم بهذه المدن .
 
وأكد محافظ السويس على سرعة الانتهاء من أعمال الانشاءات لباقى العمارات والمرافق بمدينة أحمد زويل للاسكان الأجتماعى والتى تشمل 118 عمارة بعدد 2832 وحدة سكنية.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ السويس يشكل لجنة من كلية الهندسة للتحقيق فى أسباب بقعة الزيت بالأدبية

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

تعرف على أهداف مشروع تنمية أرض الفيروز× 5 معلومات

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

أجيرى يعترض على موعد مباراة مصر والنيجر ويطلب تأجيلها 48 ساعة

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك يستضيف زعيم الثغر بالجولة الثانية للدورى.. الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى.. اجتماعات تشاورية لمجلس الجبلاية لإكمال جهاز المنتخب الجديد

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

"الزراعة" وصول 4566 عجلا و12 ألف رأس جمل و660 طن لحوم استعدادا لعيد الأضحى.. توفير جميع الأختام بالمجازر.. ولجان بيطرية مكثفة بأسواق الماشية والأغنام للكشف على الأضاحى.. والأسواق تحت عين الأجهزة لضبط أوضاعها

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

الطرق: حظر دخول المقطورات للقاهرة الكبرى نهاية سبتمبر المقبل

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

أحمد حجازى يبدأ رحلة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى مع ويست بروميتش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة