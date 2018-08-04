محافظ السويس:متابعة مستمرة لاستكمال توصيل المرافق للاسكان الأجتماعى

وقدم المهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان ، خلال اللقاء عرضاً عن أعمال المرافق والخدمات التى تم توصيلها والانتهاء منها بمدينة المللك عبد الله للإسكان الاجتماعى باستثناء الغاز وإنشاء عدد 23 محلاً ومسجداً ومدرسة للتعليم الاساسى وطرح انشاء مخبزاً لخدمة المدينة ، مشيراً الي ان عدد الوحدات التي تم تسليمها1828 وحدة سكنية من عدد 3000 وحدة اجمالى المدينة ، كذلك مدينة الشيخ خليفة بن زايد تم تسليم 914 وحدة حتى الآن لمستحقيها من أجمالى عدد 2016 وحدة سكنية .

وكلف حامد مديرية الاسكان الانتهاء من طرح المخبز وتوصيل باقي الخدمات لهذه المدن ، مؤكداً علي المكتب الفني بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الاسكان بمراجعة الخدمات والمرافق التي تقام بالمدن السكنية الجديدة والتأكيد من توصيل المرافق والخدمات بجميع المدارس الجديدة التي تم انشاؤها وسيتم إفتتاحها خلال العام الدارسي القادم بهذه المدن .

وأكد محافظ السويس على سرعة الانتهاء من أعمال الانشاءات لباقى العمارات والمرافق بمدينة أحمد زويل للاسكان الأجتماعى والتى تشمل 118 عمارة بعدد 2832 وحدة سكنية.